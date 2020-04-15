В магазинах Могилевской области недовешивали товар

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В торговой сети Могилевской области выявлены факты недовеса фасованных товаров. В результате проверок с продажи снята продукция на сумму почти Br267, сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Очередная проверка предприятий торговли на соответствие номинального количества товара относительно указанной на этикетке массы показала, что в большинстве случаев требования нарушались. В первом квартале этого года такие факты подтвердились в 10 из 12 наименований импортной фасованной продукции, реализуемой в торговой сети. Действительное количество товара в упаковке оказывалось меньше, чем задекларировано в маркировке производителями и импортерами.

Так, из десяти упаковочных единиц пряника "Привереда" установлен недовес до 8,8 г в каждой упаковке, в халве подсолнечной на фруктозе "Царская" - до 7 г, в макаронных изделиях из твердых сортов пшеницы - до 6,1 г.

Торговым организациям выданы предписания об устранении выявленных фактов, составлено семь протоколов об административных правонарушениях.-0-