В Малоритском районе предлагают 16 земельных участков для фермерства

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе (Брестская область) для ведения фермерского хозяйства предлагают 16 земельных участков, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Вадим Головчик.

Участки предлагают в различных уголках района. Половина из них - площадью до 10 га. Размер самого крупного достигает 34 га. "Учитывая расположение района, нужно понимать, что у нас большое количество земель находится под лесами. Поэтому между ними расположены достаточно небольшие участки. Кроме того, у нас преобладают песчаные почвы, - обратил внимание Вадим Головчик. - При обращении в райисполком предлагаем земли запаса, которые находятся в распоряжении сельсоветов, закреплены за сельхозорганизациями (при согласовании). Спрашиваем у заявителя, чем он планирует заниматься на земле, какой у него бизнес-план, куда намерен реализовывать продукцию".

В Малоритском районе сейчас насчитывается около 30 крестьянско-фермерских хозяйств. В основном они занимаются выращиванием овощей, например, томатов, огурцов, сладкого перца. Активно начали культивировать ягодные культуры (клубнику, голубику). Выращивают также декоративные растения.

Некоторые фермеры экспериментируют с более теплолюбивыми растениями. В частности, есть интерес к орехам. "Климат меняется, достаточно продолжительное время сохраняется жаркая погода. Технологии тоже не стоят на месте. При их соблюдении, регулировании питания и орошения можно получать хороший урожай. Фермеры изучают опыт и приобретают саженцы в южных регионах, чтобы выращивать эти плоды в наших условиях", - привел пример собеседник.-0-