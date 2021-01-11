В Марьиной Горке из-за аварии без холодной воды были 3 многоквартирных и 9 частных домов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке из-за прорыва трубопровода без холодной воды были 3 многоквартирных и 9 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"10 января в 13.54 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм по пер. Интернациональному, 20 в Марьиной Горке Пуховичского района Минской области. Без водоснабжения оставались 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 16.30 водоснабжение потребителей восстановлено. -0-