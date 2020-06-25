В МАРТ рассказали, как торговля и производители решают вопрос с обеспечением Минска питьевой водой

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня провело встречу с представителями торговли и производителей по вопросам обеспечения минчан питьевой водой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

По информации торговли, спрос на питьевую воду в Московском и Фрунзенском районах Минска вырос в 15 раз, в других - 6-8 раз. Производители отметили, что увеличили мощности до максимальных, переориентировались на производство и розлив питьевой воды.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович предложил представителям торговли и производителям включиться в рабочую группу в мессенджере, чтобы постоянно быть на связи и решать вопросы максимально оперативно. Для удовлетворения ажиотажного спроса производители питьевой воды всей страны увеличат поставки в Минск.

В МАРТ также отметили, что питьевая вода включена в список социально значимых товаров. Цены на нее в настоящее время регулируются.

Как сообщалось, накануне жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок связал присутствие сильного запаха на очистной водопроводной станции (она подает воду в Московский и Фрунзенский районы) с высокими температурами, которые установились в последние дни. Директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин сообщил о единичных случаях плохого качества воды в смежных районах, непосредственно примыкающих к Фрунзенскому и Московскому. По его словам, аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано.

"Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения, промывал магистральные сети. В эти районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Людям рекомендовали не пить воду, а использовать ее в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды. И обеспечить ее слив в течение 10-15 минут, чтобы ускорить вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. За данные объемы воды плата взиматься не будет.-0-