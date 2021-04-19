В микрорайоне Борисова планируют построить 16 многоквартирных домов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове в новом микрорайоне Лядище-2 планируют построить 16 многоквартирных домов до 2024 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "Управление капитального строительства Борисовского района".

"Новый микрорайон в северо-западной части города начали закладывать в прошлом году. Возводим его в три этапа. Сейчас проводятся работы по выносу сетей, устройству ливневой канализации, закладываются тепловые сети и электроснабжения, оборудуются трансформаторные подстанции. Также строится первый жилой дом на 118 квартир, который планируем сдать в конце текущего года. Вскоре начнем возводить еще три подобных объекта со сдачей их в эксплуатацию в следующем году, - рассказали в управлении. - Всего в микрорайоне планируем построить 16 девятиэтажных и десятиэтажных домов".

Новый жилой микрорайон обеспечат всей необходимой инфраструктурой. Здесь предусмотрено возведение школ, встроенных в жилые дома детских садов, поликлиники и общественного центра с магазинами и кафе. Дворовые территории оборудуют детскими, спортивными и хозяйственными площадками.

Завершить строительство микрорайона планируют в 2024 году.-0-