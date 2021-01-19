В микрорайоне новостроек в Гомеле приступили к возведению фундамента школы

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в молодом микрорайоне №96 приступили к возведению фундамента школы, по графику идут и работы строительства нового корпуса городской больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко во время чина освящения стройплощадки больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается школы в микрорайоне №96, то на строительной площадке приступили к монтажу фундамента. Работы идут пока вахтовым методом. С начала февраля при благоприятных погодных, температурных условиях планируем перейти на круглосуточный режим", - отметил Дмитрий Мурашко. Новая школа рассчитана на 845 учащихся в одну смену. Это будет трехэтажный корпус, состоящий из четырех блоков.

Около 100 человек трудятся на возведении нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. "Работы идут в круглосуточном режиме уже полторы недели. Все в графике. Некоторые корректировки внесли морозы. Пока переключились на процессы, на которые не влияют низкие температуры", - уточнил заместитель гендиректора.

На месте будущего корпуса снесли здания и сооружения, отрыт котлован, производится вынос инженерных систем, возводится фундамент. "Строители приступили к монтажу нулевого цикла. Фундамент выполнен уже на 90%", - добавил первый заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Александр Баев.

Он напомнил, что это будет четырехэтажный корпус, в котором разместятся приемно-диагностическое, урологическое и другие отделения. С другими корпусами новый будет связан переходной галереей. "При строительстве объекта максимально будут использованы самые современные материалы и технологии - и в наружных, и во внутренних работах, и при отделке", - сказал Александр Баев. Техническое оснащение корпуса тоже будет по последнему слову. Здесь установят комплексы для МРТ, КТ, рентгеноборудование.

Во время чина освящения настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" протоиерей Вадим Кочан обратил внимание, что от предков сохранилась традиция начинать новое дело с молитвы. "Если нет любви, милосердия, не хватает сострадания, то стены становятся безжизненным пространством", - сказал он. Протоирей благословил и строителей, и медработников. "Врач, священник, учитель - это издревле были профессии, которые требуют не только высоких знаний, но и в значительной степени способности любить, сострадать, сопереживать. Для тех, кто будет строить здание, будем просить о вдохновении, чтобы все получалось легко, чтобы вы чувствовали, что делаете великое дело", - добавил он.-0-