В Миноблисполкоме избрали 13 членов областной комиссии по референдуму

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совместном заседании Президиума Минского областного Совета депутатов и Миноблисполкома сегодня избрали 13 членов областной комиссии по референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

"На совместном заседании рассмотрели вопрос об избрании областной комиссии по референдуму. Всего поступило 16 предложений, из них трех кандидатов направили политические партии, семь - общественные объединения и шесть предложений поступили от граждан путем подачи заявлений. Совместным решением избраны 13 членов областной комиссии по референдуму", - рассказали в пресс-службе.

Фото Миноблисполкома

В региональную комиссию войдут представители РОО "Белая Русь", Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Белорусского фонда мира, Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, Коммунистической партии Беларуси и другие.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля.-0-