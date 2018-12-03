В Минск доставлен крест-мощевик с частицей Ризы Господней

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск доставлены поклонный крест-мощевик с частицей Ризы Господней и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Встреча православной святыни прошла в Храме-памятнике в честь Всех Святых после Божественной литургии. Богослужение возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. "В неспокойное время Беларусь является островком стабильности и спокойствия. Прибытие поклонного креста-мощевика и ковчегов с мощами особо почитаемых святых является для белорусов призывом и возможностью просить Бога о заступничестве и мире, тем более что в кресте хранятся частицы мощей святых, живших на разных континентах и имеющих разный цвет кожи", - рассказали в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

Поклонный крест хранит частицу Ризы Господней - частичку одежды Иисуса Христа, разделенной стражниками перед Крестом с распятым Сыном Божьим. "В Евангелие рассказывается, как женщина, страдавшая кровотечением, потратившая на врачей все свое состояние, лишь прикоснулась к одеянию идущего Христа, и получила исцеление. В древнем кресте-мощевике находятся частицы мощей 21 святого. Святые - ходатаи перед Господом. Они помощь в духовном совершенствовании и покаянии. Они целители душ и податели здоровья телесного", - отметили в храме.

Крест-мощевик будет находиться в Храме-памятнике в честь Всех Святых до 2 мая и будет доступен для поклонения в обычном режиме работы главного храмового пространства: со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00, по понедельникам - с 10.00 до 15.00.-0-