В Минске 22 декабря откроют движение на участке улицы Жуковского

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22 декабря будет открыто движение по улице Жуковского на участке от улицы Могилевская до улицы Воронянского. Возобновит движение городской транспорт, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В связи с открытием трассы восстанавливается по постоянным трассам движение автобусов маршрутов № 4Д, 24, 65, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК.

Движение по улице Жуковского ограничивалось с 16 декабря в связи с проведением работ по демонтажу механизированного тоннелепроходческого комплекса при строительстве 3-й линии метрополитена.-0-