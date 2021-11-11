В Минске 38% студентов привиты от COVID-19

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске привито 38% студенческой молодежи, среди средних специальных учебных заведений процент ниже. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак во время запуска проекта "Вакцина для жизни" по повышению грамотности в вопросах иммунизации среди молодежи Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди вузов сегодня уже привито 38% обучающейся молодежи. Но, к сожалению, среди учащихся средних специальных учебных заведений вакцинация идет медленнее - привитых около 28%", - рассказала Светлана Ермак.

Именно поэтому пропаганда вакцинации среди молодых людей так важна. И именно сейчас, с распространением дельта-штамма, который вызывает и более тяжелое течение болезни у молодых людей по сравнению с первыми волнами ковида. Светлана Ермак добавила, что Центр здоровья и валеологи в районах столицы еженедельно проводят информационно-разъяснительные мероприятия в вузах и других учебных заведениях. А новый пилотный проект призван задействовать в этой работе и самих молодых людей, к которым сверстники, возможно, прислушаются больше.

"Стоит задача вакцинировать не менее 60% населения для создания иммунной прослойки, - сказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан. - Каждая новая мутация поражает и более молодое население".

Проект "Вакцина для жизни" ориентирован на студенческую молодежь столицы по принципу "равный обучает равного". Этот принцип помогает через доверительное общение на равных подготовленных волонтеров со сверстниками распространять достоверную социально значимую информацию. Происходит это в виде тренингов, акций, консультаций, бесед и т.п. Лидеры определенной группы (в данном случае старосты) обеспечивают информацией своих одногруппников. На повестке дня - актуализация и необходимость вакцинации против COVID-19.

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