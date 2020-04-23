В Минске более 46 тыс. должников по оплате ЖКХ живут в частном секторе и находятся на обслуживании местных советов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске насчитывается более 46 тыс. должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые проживают в частном секторе и в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов (местных советов). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала Единого расчетно-справочного центра Минска Элла Лазарева.

"В Минске на 1 апреля насчитывалось более 46,2 тыс. счетов с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг по домам, которые находятся на обслуживании ЖКХ районов столицы и в частном секторе. В апреле 2019 года было более 53 тыс.", - сказала Элла Лазарева.

Среди мер, которые предпринимаются для взыскания просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, - претензионно-исковая работа и работа предупредительного характера. Если жители столицы больше месяца не оплачивают услуги ЖКХ, специалисты Единого расчетно-справочного центра Минска связываются с нанимателями, собственниками жилых помещений и напоминают о необходимости погасить задолженность и выясняют причины неоплаты. Также они оформляют предупреждения о необходимости оплаты, которая может быть взыскана в принудительном порядке путем учинения исполнительных надписей или через судебные иски.

Так, за первый квартал текущего года специалисты Единого расчетно-справочного центра Минска подготовили 472 исполнительные надписи на сумму Br140,3 тыс., из них были исполнены 73 на почти Br13,3 тыс. В суд за этот период направили 1048 исков о взыскании почти Br361,3 тыс., удовлетворено 444 заявления на Br124,4 тыс., взыскано Br17,3 тыс.

Помимо этого Единый расчетно-справочный центра Минска информирует организации, предоставляющие некоторые виды коммунальных услуг, о наличии задолженности в течение двух и более месяцев для работы по приостановлению этих услуг в случае отсутствия оплаты. Крайние меры при наличии задолженности от шести месяцев - выселение, переселение из жилых помещений госфонда либо отчуждение жилого помещения, находящегося в частной собственности.-0-