В Минске будут пресекать несанкционированные парковки большегрузов во дворах с 1 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июня в Минске начнут проводить рейды, направленные на борьбу с несанкционированной парковкой большегрузов на территории жилых зон. Соответствующее поручение руководству администраций районов дал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, к сожалению, наши отдельные предприниматели с грузовиками стали заезжать в места жилой застройки, где не созданы для этого условия, в неприспособленные для этого места. Поэтому с 1 июня ГАИ совместно с ремавтодорами начинают работу по профилактике данных правонарушений", - сказал Александр Дорохович.

Как сообщалось, также в Минске с 1 июня начнут штрафовать автомобилистов, которые паркуются на зеленых зонах. Предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, будут направлять фотографии с фактами неправильной парковки и информацию о месте, дате и времени правонарушения в РУВД. Правоохранители в свою очередь привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и сообщат информацию о нем в организацию, к которой относится поврежденное газонное покрытие. В итоге нарушителям парковок может грозить двойной штраф: как за нарушение ПДД, так и за поврежденный газон.-0-