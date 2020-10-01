В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов - Пригодич

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич во время торжественного собрания и городского праздничного вечера, посвященного профессиональному празднику педагогов - Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова награждает нагрудным знаком Минобразования "Отличник образования" Наталью Дремухову

Во время мероприятия

"Сегодня город заинтересован в том, чтобы для учителей были созданы комфортные условия для их профессиональной деятельности. Будут инициироваться различные меры социальной поддержки. В том числе вопросы, которые касаются решения жилищных проблем. В плане финансирования с удовлетворением отмечу, что в последние годы отрасль получила много финансовых влияний, деньги были потрачены на ремонт, закупку оборудования. Эта политика в городе будет продолжена. Кроме того, по большому счету мы вышли на тот уровень, когда руководители учреждений образования, видя работу в коллективах, имеют возможность поощрения. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что многие учреждения образования, которые занимаются внебюджетной деятельностью, позволяют часть заработанных средств направить на повышение зарплат учителей, развитие материально-технической базы", - подчеркнул Виталий Пригодич.

Во время праздничного концерта

Первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова награждает нагрудным знаком Минобразования "Отличник образования" Татьяну Шишковец

По его словам, профессия педагога хоть и нелегкая, но это благородная и благодарная миссия, которую учителя выполняют с чувством высокой ответственности. "Образ жизни, сопровождающий педагога, для граждан является примером для подражания", - сказал он.

Во время мероприятия

Первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова (в центре) во время церемонии награждения педагогов

Во время мероприятия

Во время праздничного концерта

Сегодня в минском городском Дворце культуры проходит торжественное собрание и городской праздничный вечер "День учителя - 2020", посвященный профессиональному празднику педагогов. На мероприятии было награждено свыше 40 учителей, которые имеют серьезные профессиональные успехи как в организации методической работы, так и при подготовке детей-победителей различных соревнований, олимпиад, конкурсов. В их адрес прозвучали поздравления от почетных гостей, детей и коллег. В мероприятии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Во время выступления он пожелал педагогам крепкого здоровья, успехов, терпения, твердости, целеустремленных и заинтересованных в получении знаний учеников. В числе награжденных - заместитель заведующего по основной деятельности ГУО "Ясли-сад №522 г. Минска" Елена Быкова. Она была участницей в составе команды заключительного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь". В этом году педагог представляла свой опыт на тему развития познавательной активности детей дошкольного возраста посредством развивающих сенсорных бизибордов. "Это доска с прикрепленными на нее различными элементами, с которыми взаимодействует ребенок, познает их устройство, назначение, качество. Расширив возможность их применения, я сделала их для ребят сюжетными, используя мотивы произведений художественной литературы. Каждая игра с доской - это погружение ребят в сказку, где они путешествуют и развиваются", - пояснила она.-0-

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев награждает почетной грамотой Минского городского исполнительного комитета Геннадия Сухомлинова

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев вручает благодарность Минского городского исполнительного комитета Елене Липень

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев (в центре) во время церемонии награждения педагогов

Во время праздничного концерта

Фото Рамиля Насибулина