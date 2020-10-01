В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов - Пригодич

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич во время торжественного собрания и городского праздничного вечера, посвященного профессиональному празднику педагогов - Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня город заинтересован в том, чтобы для учителей были созданы комфортные условия для их профессиональной деятельности. Будут инициироваться различные меры социальной поддержки. В том числе вопросы, которые касаются решения жилищных проблем. В плане финансирования с удовлетворением отмечу, что в последние годы отрасль получила много финансовых влияний, деньги были потрачены на ремонт, закупку оборудования. Эта политика в городе будет продолжена. Кроме того, по большому счету мы вышли на тот уровень, когда руководители учреждений образования, видя работу в коллективах, имеют возможность поощрения. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что многие учреждения образования, которые занимаются внебюджетной деятельностью, позволяют часть заработанных средств направить на повышение зарплат учителей, развитие материально-технической базы", - подчеркнул Виталий Пригодич.
По его словам, профессия педагога хоть и нелегкая, но это благородная и благодарная миссия, которую учителя выполняют с чувством высокой ответственности. "Образ жизни, сопровождающий педагога, для граждан является примером для подражания", - сказал он.
Сегодня в минском городском Дворце культуры проходит торжественное собрание и городской праздничный вечер "День учителя - 2020", посвященный профессиональному празднику педагогов. На мероприятии было награждено свыше 40 учителей, которые имеют серьезные профессиональные успехи как в организации методической работы, так и при подготовке детей-победителей различных соревнований, олимпиад, конкурсов. В их адрес прозвучали поздравления от почетных гостей, детей и коллег. В мероприятии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Во время выступления он пожелал педагогам крепкого здоровья, успехов, терпения, твердости, целеустремленных и заинтересованных в получении знаний учеников. В числе награжденных - заместитель заведующего по основной деятельности ГУО "Ясли-сад №522 г. Минска" Елена Быкова. Она была участницей в составе команды заключительного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь". В этом году педагог представляла свой опыт на тему развития познавательной активности детей дошкольного возраста посредством развивающих сенсорных бизибордов. "Это доска с прикрепленными на нее различными элементами, с которыми взаимодействует ребенок, познает их устройство, назначение, качество. Расширив возможность их применения, я сделала их для ребят сюжетными, используя мотивы произведений художественной литературы. Каждая игра с доской - это погружение ребят в сказку, где они путешествуют и развиваются", - пояснила она.-0-
Фото Рамиля Насибулина