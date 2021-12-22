В Минске четырех анархистов приговорили к срокам до 20 лет колонии

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырех анархистов приговорили к срокам до 20 лет колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

По совокупности преступлений Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет колонии, Дмитрий Дубовский - 18, Дмитрий Резанович - 19. Романов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные - усиленного.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, публично была оглашена только резолютивная часть приговора.

Приговор может быть обжалован и опротестован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда через Минский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Как сообщили ранее в Госпогранкомитете, группа анархистов была задержана 28 октября 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. У задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

В Госпогранкомитете тогда сообщали, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября прошлого года. "Известно также, что организованная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Целью была радикализация и дестабилизация ситуации в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории", - отметил представитель комитета Антон Бычковский.-0-

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