Украина отказала в правовой помощи Генпрокуратуре Беларуси по делу "группы Олиневича"

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офис Генерального прокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генпрокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении "группы Олиневича", которая была направлена еще на стадии предварительного расследования. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском надзорном ведомстве.
"Украинские коллеги мотивировали такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь угрожает ее суверенитету и безопасности. Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых. И эта оценка явно не носит осуждающий характер", - отметили в Генпрокуратуре.-0-