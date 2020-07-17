17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными четыре больницы, сообщил журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, передает корреспондент БЕЛТА.
"Процесс возвращения столичных больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, к обычному режиму работы идет регулярно. На протяжении нескольких недель мы по одному учреждению здравоохранения выводим", - рассказал Артем Цуран.
По его словам, на данном этапе под лечение таких пациентов пока остаются задействованными 4 больницы. "Это две профильные: городская инфекционная клиническая больница и городская детская инфекционная клиническая больница, а также 6-я (кроме травматологического корпуса) и 4-я городские клинические больницы", - отметил зампредседателя Мингорисполкома.
Кроме того, для лечения пациентов с COVID-19 в эти дни используется неврологический корпус 5-й городской клинической больницы. Планируется, что в ближайшие две недели клиника перейдет к обычному режиму работы.-0-