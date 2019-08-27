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Регионы
27 августа 2019, 20:18

В Минске до 2023 года построят 20 детских садов и 7 школ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Опыт строительства детсадов на первых этажах новых домов намерены расширять в Гомельской области
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 2023 года планируется дополнительно возвести 20 детских садов и 7 школ. Такие цифры были озвучены в эфире телеканала СТВ по итогам августовской педагогической конференции столичной системы образования, сообщает БЕЛТА.

Сразу три школы будут построены во Фрунзенском районе, две - в Московском, по одной - в Ленинском и Центральном. В следующем и 2021 годах будут открыты по одной школе, три - в 2022-м, две - в 2023-м. Всего в этих учреждениях сможет обучаться около 7,36 тыс. детей.

Детские сады появятся почти во всех районах столицы, кроме Октябрьского и Советского. Новые учреждения рассчитаны в общей сложности на 4410 малышей.

В столице сегодня прошел августовский педагогический форум с участием более 500 учителей, директоров учебных заведений и представителей Министерства образования.

"Основная цель разговора - подведение итогов функционирования отрасли за прошлый учебный год и постановка основных целей на год наступающий. Это откровенный разговор профессионалов о тех проблемах, которые сегодня существуют в столичной системе образования на всех ее уровнях. И я очень надеюсь, что этот разговор положит начало новому пути развития нашей современной столичной школы", - отметила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко.

С достижениями столичной системы образования с акцентом на внешкольной занятости ребят участников форума познакомила интерактивная выставка "Минск: прошлое, настоящее, будущее". Дюжина учреждений дополнительного образования представила свои программы.-0-

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детские сады Минск школы
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