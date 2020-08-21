В Минске движение транспорта временно ограничат на участке по пр.Независимости

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат на участке дороги по проспекту Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с укладкой асфальта по проспекту Независимости на участке дороги от улицы Филимонова до бульвара Толбухина в Минске будет закрыто движение транспорта в одном направлении сегодня с 22.00 до 5.00 23 августа. Объезд данного участка дороги будет возможен по улице Кедышко или улице Филимонова. 23 августа движение на данном участке будет восстановлено в полном объеме", - рассказали в ГАИ.

Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-