В Минске экологи проводят рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами проводят экологи в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова.

"Раннецветущие растения - украшение наших лесов, но численность их неуклонно сокращается, поэтому в настоящее время особенно остро встает проблема их охраны. Такой работой занимаемся и мы. Ежегодно разрабатываем график участия в рейдовых мероприятиях по местам торговли растениями, которые включены в Красную книгу, - рассказала Татьяна Шеменкова. - Проверять столичные локации на наличие людей, реализующих редкие растения, и проводить с ними профилактические беседы начали в середине марта, завершить планируем в середине мая. В текущем году уже организовано более 20 рейдов, всего собираемся провести не менее 40", - рассказала Татьяна Шеменкова.

Как отметила начальник отдела, точек незаконной реализации первоцветов в Минске достаточно. Среди них основным местом продажи данных растений в Советском районе является выход со станции метро "Якуба Коласа", во Фрунзенском районе - площадка у станции метро "Каменная горка", в Заводском - возле универмага "Беларусь" и станции метро "Могилевская", а в Октябрьском - рядом со станцией метро "Институт культуры".

В Беларуси произрастает множество первоцветов. Ежегодный массовый сбор данных растений в марте-апреле может стать причиной их исчезновения в природе, поэтому в стране сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, запрещены. Нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, им грозят штрафы.-0-