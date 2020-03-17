В Минске этой весной планируется высадить кустарники на разделительных полосах магистралей

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой весной в Минске планируется высадить кустарники на разделительных полосах магистралей в тех местах, где не помешают подземные коммуникации. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Елена Акулич, передает корреспондент БЕЛТА.

В традиционную посадку деревьев и кустарников в этом году вносятся изменения. "Проработан вопрос с ГАИ о посадке кустарников на разделительных полосах, где это позволяют сети и ширина зеленой зоны. Надо еще проработать вопрос со службами - по подземным коммуникациям. А весной начнется посадка в подходящих для этого местах. Вместо заборов и пустых газонов появятся кустарники, чтобы наши магистрали радовали глаз", - сказала Елена Акулич.

Минувшая мягкая зима позволила озеленителям раньше срока начать подготовку к весеннему месячнику. В парках и скверах уже удаляется песок, земля не промерзла, поэтому проводится санитарная прочистка кустарников, рыхление верхнего слоя земли. "Всего на весенний месячник запланировано посадить более 4 тыс. деревьев и 46 тыс. кустарников", - добавила Елена Акулич.

Она отметила, что городские условия ограничивают возможности озеленителей в выборе деревьев и кустарников. НАН рекомендует высаживать вдоль дорог ясени и клены, из красиво цветущих барбарисы и спиреи хорошо выдерживают такие условия. В парках и скверах ассортимент более широкий.-0-