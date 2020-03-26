В Минске формируют базу волонтеров для доставки пожилым людям продуктов и лекарств

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей формирует базу желающих поучаствовать в акции "Мы заботимся о вас" - эти добровольцы при необходимости составят волонтерский отряд помощи пожилым, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Екатерина Мальцева.

"Мы только три дня назад объявили об этой инициативе для минчан, которые хотят оказать безвозмездную помощь одиноким пожилым людям и инвалидам в доставке на дом продуктов и лекарств. Сейчас достаточно ресурса территориальных центров, плюс нам помогают Красный Крест и БРСМ. Пока в добровольцах острой нужды нет, но мы готовимся к тому, что помощь может понадобиться. Поэтому создаем такой банк волонтеров, которых будем приглашать по мере необходимости. Они пройдут специальный инструктаж. Каждый получит персональный бейдж с фотографией, заверенный печатью директора центра. И с каждым будет заключено соглашение о том, что он выполняет такую миссию. Только после этого волонтеры смогут отправиться по адресам", - рассказала Екатерина Мальцева.

Все неравнодушные минчане для участия в акции могут зарегистрироваться по форме, размещенной на страничках центра в соцсетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники". Затем этих граждан включат в базу волонтеров, а когда потребуется помощь, с ними свяжутся сотрудники центра. Пока желающих единицы, но с распространением информации об акции, рассчитывает Екатерина Мальцева, их будет больше.

Уточнить детали участия можно по номерам горячей линии городского центра: (017) 317-32-32, +375 (29) 367-32-32. Она доступна круглосуточно.-0-