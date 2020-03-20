В Минске и районе с 2016 года установлено более 398 тыс. электронных счетчиков электроэнергии

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и столичном районе, по данным на 1 января 2020 года, установлено свыше 398 тыс. электронных приборов учета электроэнергии вместо индукционных. Замена проходит по Программе модернизации средств учета электрической энергии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Программа стартовала в 2016 году и продлится до 2023-го. Установка электронных счетчиков взамен индукционных позволит достичь более высокой точности измерений, поможет реализовывать многотарифный учет электроэнергии.

Кроме того, после замены индукционных счетчиков на электронные можно вводить в эксплуатацию автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) у потребителей и бытового, и промышленного сектора. Такие устройства позволят дистанционно собирать и анализировать сведения о количестве потребляемой электроэнергии, так что в перспективе можно будет обойтись без локального снятия показаний со счетчиков. По данным на 1 января, в эксплуатацию введено свыше 8,4 тыс. таких автоматизированных систем, в том числе более чем на 4,2 тыс. бытовых объектов и 4,1 тыс. объектов промышленного сектора.

С 2015 года филиал "Энергосбыт" принимает на баланс РУП "Минскэнерго" электронные средства учета электрической энергии, которые принадлежат физлицам. Их обслуживание организовано безвозмездно. Всего с 2015 года по состоянию на 1 января этого года на баланс принято 22,5 тыс. электронных приборов учета.

Одна из ключевых задач "Энергосбыта" - надежная и точная работа расчетных приборов учета электроэнергии. В 2019 году прошла плановая замена 159 тыс. электрических счетчиков индукционной системы и 42 тыс. электрических счетчиков электронной системы, отремонтированы и проверены около 31 тыс. индукционных и 29 тыс. электронных счетчиков.

В приоритете - высокий уровень обслуживания потребителей электрической и тепловой энергии, информационное взаимодействие с ними по всем возникающим вопросам. Для повышения качества услуг были организованы дополнительные расчетно-кассовые центры. В январе 2019 года в Марьиной Горке открылось здание Пуховичского межрайонного отделения филиала с современным расчетно-кассовым центром. Также в прошлом году завершился капитальный ремонт расчетно-кассового центра в Минске по ул.Б.Хмельницкого.

Для совершенствования работы с бытовыми абонентами функционирует сервис "Личный кабинет", где можно получить доступ к информации о поступивших платежах, состоянии лицевого счета, тарифах и льготах. Здесь же есть сведения об используемом приборе учета, можно подать заявку на услуги в энергоснабжающую организацию. Сегодня сервисом пользуется более 7 тыс. абонентов.-0-