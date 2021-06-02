В Минске изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах без приборов группового учета установлены в столице. Соответствующее постановление Мингорисполкома №1538 от 20 мая опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на апрель установлен норматив в размере 0,0105 Гкал. На подогрев 1 куб.м воды - в размере 0,0755 Гкал.

Нормативы фактического потребления тепловой энергии местные органы власти пересматривают в зависимости от объемов потребления, сезона и других факторов. В этом году из-за холодной зимы и весны потребление тепловой энергии выросло, что на своих кошельках почувствовали и потребители - суммы в жировках в этот раз были не в пример больше тех, что приходили в аналогичный период прошлого года.-0-