В Минске к 2022 году все историко-культурные объекты включат в проекты зон охраны

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ближайшие два года все объекты историко-культурного наследия будут включены в проекты зон охраны, об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская.

"По Минску продолжается разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия. У нас уже утверждено 66 проектов зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей. Они распространяются практически на половину объектов историко-культурного наследия в столице. "Белреставрацией" уже разработано значительное количество новых проектов, которые направлены в Министерство культуры и в 2020-2021 годах будут введены. После этого все историко-культурные объекты Минска будут включены в проекты зон охраны", - сказала Наталья Смольская.

/Будет дополнено/.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке