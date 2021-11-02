В Минске ко Дню Октябрьской революции откроют 6 социально значимых объектов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ко Дню Октябрьской революции (7 ноября) откроют 6 социально значимых объектов городской инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Подарком для жителей столицы в преддверии праздника станет открытие 3 ноября корпуса городской детской инфекционной клинической больницы по ул.Якубовского, 53. В нем разместились административные и служебные помещения, вирусно-бактериологическая лаборатория. Как отметили в пресс-службе, она необходима и полезна в условиях распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Также в этот день в столице откроют стадион ГУО "Гимназия №40 Минска" по ул. Я.Лучины, 40, который ранее находился на реконструкции.

На следующий день, 4 ноября, в Минске распахнет свои двери отремонтированное здание ГУ "ТЦСОН администрации Заводского района Минска" по ул. Алтайская, 64/1, а 5 ноября в городе запланировано введение в эксплуатацию трех социально значимых объектов. Ими станут жилой дом по ул. Е.Мирковского, 1, ГУО "Ясли-сад №578 Минска" по ул. Аэродромная, 20А и ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" по ул. Уральская, 41, который откроют после капитального ремонта кровли, замены оконных проемов и утепления фасада.-0-