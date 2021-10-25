В Минске на 1 октября насчитывалось около 59 тыс. должников по оплате ЖКУ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 1 октября насчитывалось около 59 тыс. должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В Мингорисполкоме сегодня обсудили вопросы, которые связаны с задолженностью по оплате ЖКУ. Директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович рассказал, что в столице продолжается работа по взысканию дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 1 октября насчитывалось около 59 тыс. неплательщиков за ЖКУ. Общая сумма задолженности по оплате составляла Br9,4 млн.

"Оплата за жилищно-коммунальные услуги проходит до 25 числа ежемесячно. В случае неуплаты есть различные варианты решения вопросов: от приостановки предоставления жилищно-коммунальных услуг до выселения из помещений, которые занимают злостные нарушители. На текущий момент по арендному жилью люди платят, но есть те, кто задолжал по многим месяцам. По таким ведется процесс по выселению их из арендного жилья", - отметил Максим Бардович.-0-