В Минске на базе 11 больниц будут работать пункты вакцинации против COVID-19

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 11 больниц Минска с 14 июня будет организована работа пунктов вакцинации против инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в прививочных пунктах, организованных в больницах №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Прививочные пункты созданы в соответствии с приказом Минздрава №412 "О проведении вакцинации против COVID-19". Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.

В Минздраве отметили, что на пунктах смогут получить прививку все желающие - при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Подробная информация о работе прививочных пунктов будет размещена в общедоступных местах и на сайтах учреждений.-0-