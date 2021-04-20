В Минске на пересечении пр.Пушкина с ул.Матусевича не работает светофор - могут быть пробки

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении пр.Пушкина с ул.Матусевича не работает светофорный объект, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сотрудниками КУП "СМЭП Мингорисполкома" ведутся работы по устранению причины неисправности", - уточнили в ведомстве.
В связи с повреждением инженерных сетей на пересечении ул.Аэродромной с ул.Чкалова также не работает светофорный объект, ведутся работы по восстановлению его функционирования.
Во избежание заторовых ситуаций Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать маршрут с учетом обстоятельств, а также быть внимательными на данном участке дороги.-0-