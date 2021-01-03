В Минске на пл.Бангалор остановилось движение троллейбусов на 8 маршрутах

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за отсутствия напряжения на контактной сети в районе площади Бангалор остановлено движение троллейбусов на восьми маршрутах, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
"С 10.50 произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №12, 33, 34, 37, 38, 46, 53, 92. Движение троллейбусов №37 организовано по ул. Куйбышева, №34 и 92 - до разворотного кольца Толбухина, №12, 53, 46 - по ул. Куйбышева, В.Хоружей, бульвару Шевченко до диспетчерской станции Карастояновой", - уточнили на предприятии.-0-