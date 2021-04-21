В Минске на Радуницу организуют бесплатный въезд автомобилей на кладбища

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный въезд на кладбища для автомобилей организуют в Минске на Радуницу, которая в этом году приходится на 11 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по идеологической работе КУП "Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания" Сергей Тур.

"На балансе предприятия числится 23 кладбища. За въезд на машине на территорию этих мест обычно взимается Br2 со всех, кроме пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и людей с инвалидностью. Однако на Радуницу абсолютно все граждане, приехавшие на автомобиле, смогут посетить кладбище бесплатно", - рассказал Сергей Тур.

Приведение в порядок мест захоронений ведется постоянно, однако особое внимание их благоустройству уделят в преддверии первого после Пасхи дня поминовения усопших. Уборка местности и вывоз мусора с кладбищ будет осуществляться с 8.00 до 20.00 с 19 по 30 апреля. На местах уже организована работа около 20 единиц мусороуборочной техники, задействовано более 50 сотрудников кладбищ.

На территории захоронений 11 мая установят 15 крупногабаритных контейнеров: шесть на кладбище "Северное", по три в местах "Колодищи" и "Чижовское", а также по одному возле захоронения "Михановичи", "Петровщина" и "Сухаревское". На постоянной основе на территории кладбищ установлено более 1,2 тыс. контейнеров. Впоследствии весь мусор с мест захоронений отсортируют для его дальнейшей переработки или правильной утилизации.-0-