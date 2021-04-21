В Минске на ул.Уманской сегодня ограничат движение

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Уманской сегодня будет ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня, 21 апреля, с 12.30 до 14.00 вблизи дома №54 на ул.Уманской запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении ул.Железнодорожной.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-