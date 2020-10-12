В Минске начинают включать отопление уже 12 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о начале отопительного сезона в столице принято. Об этом во время оперативного совещания в понедельник заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Включение систем отопления будет производиться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

13 октября отопление начнет поступать в жилые дома.

"К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления", - сказал Владимир Кухарев. Он подчеркнул, что главам администраций и городским службам необходимо взять на контроль запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Если есть необходимость, организовать круглосуточную работу бригад, усилить на этот период режим работы городской аварийной службы.

"За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены", - заключил глава города.-0-