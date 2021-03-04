В Минске наградили победительниц городского этапа конкурса "Женщина года-2020"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня наградили 6 победительниц городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло в городском Дворце культуры. Женщин поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. "Стало доброй традицией в преддверии Международного женского дня собираться и говорить слова благодарности и любви представительницам прекрасного пола, - сказал глава города. - Так повелось, что на женщин мы возлагаем много ответственных дел. Имея основную работу и общественную нагрузку, они находят силы на семью и домашние хлопоты. Женщины, начиная с нашего рождения, стараются создавать комфортные условия для развития, что дорогого стоит. Мы преклоняемся перед вашей нежностью и мужеством".

В городском этапе приняли участие женщины из всех районов столицы, среди которых были выбраны шесть победительниц. Лучших определяли в пяти номинациях: "Успешный руководитель", "Активная гражданская позиция", "Сердце отдаю людям", "Материнская слава", "Духовность и культура". При выборе основными критериями стали высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, признание и уважение коллег, успехи в воспитании детей и молодежи.

Среди женщин, которые получили сегодня награду от главы города, - председатель первичной профсоюзной организации СОАО "Коммунарка" и БСЖ Марина Суперфин. "Я активный человек, всегда стремлюсь помогать людям, наполнять их жизнь яркими событиями. Это отразилось и на работе, где стараюсь создавать сотрудникам комфортные условия для работы и развития. В частности, периодически организую для коллектива поездки по Беларуси, потому что считаю, что необходимо знать и уважать свою страну и ее историю. Наверное, за вовлечение людей в активный образ жизни, привлечение их к полезным делам я и получила такое почетное звание", - рассказала Марина Суперфин.

Звание "Женщина года" - подтверждение того, что большой пласт работы был проделан не напрасно, а принес пользу людям и городу. Этого мнения придерживается доцент Республиканского института высшей школы Анастасия Юнгина. "Вскоре в семье родится восьмой ребенок. Не все понимают. Порой сложно объяснить, что иметь детей - счастье, которое не мешает реализовываться в других сферах, - рассказала она. - Звание, которого я удостоена, говорит о том, что меня понимают и поддерживают, а это очень ценно".

Звания "Женщина года - 2020" также удостоены врач-гематолог МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Наталья Миланович, директор ОАО "Фабэкс" Алла Жуковская, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, певица и автор песен Юлия Быкова.

Конкурс "Женщина года" в Минске начался в 2008 года, в начале 2009 года были подведены итоги. В числе первых победителей значились ректор женского института "Энвила" Лариса Черепанова, председатель ОО "Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг" Людмила Адамова. Мероприятие проводят для поощрения женщин, которые добились выдающихся успехов в различных сферах деятельности в течение года.-0-