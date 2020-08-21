В Минске назвали топ-10 крупнейших налогоплательщиков

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определили топ-10 крупнейших налогоплательщиков в январе-июле 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-центра инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

В Минске работают 139,7 тыс. субъектов хозяйствования (58,7 тыс. организаций и 81 тыс. индивидуальных предпринимателей).

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ИП ЗАО "Славнефтехим", ООО "Табак-Инвест", СООО "Мобильные ТелеСистемы", РУП "Минскэнерго", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", унитарное предприятие "А1", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "АСБ Беларусбанк", ЗАО "Минский завод виноградных вин".

Эти организации уплатили в бюджет Br2,3 млрд, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.-0-