В Минске оборудовали 40 такси для перевозки собак

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для перевозки собак оборудовали 40 автомобилей столичных служб такси. Вручение специальных наборов для комфортного перемещения питомцев стало частью городского социального проекта okidog, сообщили БЕЛТА авторы инициативы.

В набор входят специальный гамак для собак, освежитель воздуха и стикер "С собакой можно". Гамак крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, а после поездки его можно быстро отряхнуть и убрать в багажник - так в салоне не останется шерсти и пятен. Освежитель позволит нейтрализовать любые запахи, а по стикеру можно опознать такие автомобили.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу собаки нужно связаться с диспетчером одной из служб такси через контактный номер телефона или оставить комментарий "Я еду с собакой" в приложении.

Инициатором новшеств стал проект okidog. Его цель - улучшить жизнь собак, их владельцев и остальных столичных жителей, мечтающих о чистом и безопасном городе. Совсем скоро количество автомобилей такси, принимающих на борт владельцев собак со своими питомцами, увеличится еще на 50. Это стало возможно благодаря анонимному пожертвованию проекту okidog во время конкурса социальных инициатив Social Weekend.-0-