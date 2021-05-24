В Минске один из самых популярных объектов временного трудоустройства учащихся - зоопарк

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие учащиеся в свободное от учебы время (особенно летом) хотят поработать в Минском зоопарке. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Всего в столице на этот год планируется заключить договоры с более чем 210 крупными объектами, где будут трудоустроены свыше 4 тыс. учащихся. В том числе порядка 3 тыс. - в летнее время. Один из самых популярных объектов трудоустройства среди ребят - Минский зоопарк.

"Акцент мы делаем на несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет. Они в приоритете у нас. Именно для этой категории молодежи осуществляется финансирование мероприятий по организации временной занятости. Мы заключаем договоры с нанимателями - это учреждения образования, организации коммунальной формы собственности", - добавила Татьяна Кудевич.

На сегодняшний день уже трудоустроены 980 учащихся.

Для молодежи столицы проводятся различные мероприятия по трудоустройству, специализированные ярмарки вакансий, в том числе на базе учебных заведений. "Ежегодно более 4 тыс. человек, которые к нам обращаются, получают содействие в трудоустройстве и работают. Многие из них приходят неоднократно для получения направления и места работы", - подчеркнула Татьяна Кудевич.

Кроме того, в столице формируется перечень организаций, готовых без предоставления госфинансирования взять молодых людей на работу в свободное от учебы время. В среднем в этом перечне ежемесячно размещается от 500 до 1 тыс. вакансий. Большинство из них - для совершеннолетних, студенческой молодежи. "Благодаря проводимой работе, по информации учебных заведений, на сегодняшний день почти 6 тыс. студентов получили содействие и работают в организациях города", - добавила представитель комитета.

Она также назвала потребность организаций города в различных работниках - более 17 тыс. вакансий. То есть возможности трудоустройства есть: в зависимости от того, на что ориентирован сам студент или учащийся.-0-

Фото Андрея Покумейко