29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске около 40% наркопотребителей после реабилитации входят в стойкую ремиссию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы Городского клинического наркологического диспансера Жанна Истомина.

"Процент тех пациентов, которые прошли через нашу реабилитацию и вышли в ремиссию, то есть в течение пяти и более лет не возвращаются к потреблению наркотиков, очень высок - около 40%", - рассказала Жанна Истомина.

В столице медико-психологическую реабилитацию наркопотребителям оказывают в нескольких отделениях. Реабилитационная программа "Радуга" работает на платной основе с апреля 2007 года. Анонимно здесь помогают не только людям с алкогольной и наркотической зависимостью, но и игровой. Пациентов при этом не ставят на учет. Есть и бесплатные программы для тех, кто уже состоит на учете у психиатра-нарколога. Реабилитационную помощь уже несколько лет оказывают в стационарных наркологических отделениях по ул.Тарханова, 16 и ул.Чигладзе, 22, где с пациентами работают психотерапевты и психологи.

Благодаря реабилитации можно достичь полного воздержания от потребления психоактивных веществ, улучшить свое состояние как на физическом, так и психологическом уровне, научиться выстраивать межличностные контакты в семье, вернуться к работе или учебе. Иначе говоря, в реабилитационных отделениях мотивируют пациентов на трезвую жизнь. Кроме того, здесь оказывают и социальную помощь. Людей направляют в социальные центры, где им помогут с переобучением и восстановлением документов. Наркопотребителей консультируют и врачи других профилей, потому что зачастую пациенты ВИЧ-инфицированы, имеют гепатиты.

В реабилитационную программу попадают потребители, которые до этого прошли медикаментозное лечение. "Если у пациента будет ломка, психотерапевты не смогут с ним работать", - отметила заместитель главврача. Программа рассчитана на 28-32 дня.

Куда сначала обратиться

Потребители, в том числе подростки, у которых еще не развилась зависимость, могут обратиться в кабинеты амбулаторного приема. Специалисты проконсультируют по медицинским вопросам, окажут психологическую помощь, протестируют и при необходимости назначат первоначальное лечение.

Тем, у кого есть проблемы с потреблением наркотиков, медицинскую помощь оказывают в амбулаторных кабинетах по лечению наркомании. Обратившемуся врач назначит лечение, и тот амбулаторно сможет принимать выписанные препараты. Пациенту предложат работу с психологом. Если с проблемой не удается справиться самостоятельно, возможно стационарное лечение. В таких отделениях помогут снять ломку.

Метадон, или шанс социализироваться

Пациенты, которые совсем не могут уйти от приема наркотиков, включаются в программу заместительной терапии метадоном. "Тем самым мы уводим пациента от уличных наркотиков, приобретение и потребление которых так или иначе связано с нарушением закона, - пояснила Жанна Истомина. - Пациенты на метадоновой терапии находятся под контролем. Метадон назначается им ровно в той дозе, которая позволяет им не испытывать физических проявлений, связанных с состоянием отмены наркотического вещества". Потребителей принимают в программу с условием социализации, то есть они должны работать. Результаты программы очень хорошие: за 11 лет ее существования пациенты восстанавливают семьи, женятся, рожают детей и работают. Они социализируются и становятся полноправными членами общества, которые платят налоги и ведут активный образ жизни. Кабинетов заместительной терапии в Минске два: по улицам Маяковского и Передовая. Вскоре откроется третий кабинет по проспекту Газеты Правда.

Медикам доверяют

За последние годы выросло количество пациентов, взятых под наблюдение. По словам заместителя главврача, это свидетельствует, что столкнувшиеся с проблемой люди доверяют врачам и обращаются за помощью. В Минске на 1 сентября 2018 года числилось 5 332 наркопотребителя (у которых есть синдром или потребление с вредными последствиями). На 1 сентября 2019-го в поле зрения врачей-наркологов находились 5 512 человек, среди них 1 098 женщин и 20 несовершеннолетних (речь о тех, кто был замечен при потреблении психоактивных наркотических веществ).

Психиатры-наркологи уделяют большое внимание профилактике. Читают лекции в школах, ссузах, колледжах, вузах, на родительских собраниях. В средней школе №94 Минска проходит пилотный проект "Начни с себя", который реализуется по принципу "равный обучает равного". Старшеклассники приходят на занятия к своим сверстникам, в младшие классы и на своем уровне рассказывают о проблеме наркомании и алкоголизма. При этом каждый желающий может надеть очки, имитирующие алкогольное и наркотическое опьянение. На базе Городского центра здоровья врачи проводят обучающие семинары для идеологов, психологов, работающих в учреждениях образования. Специалисты обучают этих сотрудников выявлению подростков, склонных к потреблению психоактивных веществ.

В Минске работает единый телефон наркологической службы города 209 09 09, где смогут ответить на все вопросы, касающиеся лечения и реабилитации зависимостей.-0-