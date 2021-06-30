30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске от COVID-19 вакцинировано 11% населения. Об этом журналистам сегодня рассказала заместитель главного врача ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Наталья Автухова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске активно проходит кампания вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По состоянию на 30 июня в столице привиты более 200 тыс. человек, что составляет 11% населения города, однако для создания коллективного иммунитета требуется охват 60% горожан", - рассказала Наталья Автухова.

В Минске развернуто несколько пунктов вакцинации. Ее можно пройти в поликлиниках по месту прописки, в дополнительных пунктах 11 стационарных организаций здравоохранения, 28 пунктах в торговых центрах, на рынках и железнодорожном вокзале.

Как отметила заместитель главного врача, после вакцинации необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и по возможности социальное дистанцирование.-0-