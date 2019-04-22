В Минске отключают отопление в жилфонде

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня прекращается подача тепла в жилищный фонд Минска. Соответствующее решение №1192 принял Мингорисполком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городской мэрии.
Как сказано в документе, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Технического кодекса установившейся практики "Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии" Мингорисполком решил завершить с 22 апреля отопительный сезон для жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных заведений, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек.
Как сообщалось, отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов завершился в столице 9 апреля.
По законодательству облисполкомы и Мингорисполком принимают решение об отключении отопления, когда в течение пяти дней среднесуточная температура удерживается на отметке плюс 8 градусов и выше. В этом случае сначала отключают отопление в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь - в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).-0-
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