В Минске откроют памятный знак Немецкой слободе

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Лютеранского сквера по улице К.Либкнехта в Минске сегодня откроют памятный знак, установленный при поддержке лютеранской церкви Германии и посольства ФРГ в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Памятный знак в виде книги установлен по инициативе руководителя лютеранской общины в Минске Ольги Штокман и сообщает о прошлом многонациональной и толерантной Беларуси. "На одной странице книги изображено немецкое поселение, в центре которого кирха, на другой - выгравирована надпись, информирующая о том, что в XVIII-XIX столетиях здесь находилась Немецкая слобода и лютеранская церковь. Идея создания такого исторического напоминания возникла у меня, когда во время расширения улицы К.Либкнехта стали находить надгробия старого немецкого кладбища", - пояснила концепцию объекта Ольга Штокман.

На открытие памятного знака приглашен посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Председатель лютеранской общины в Минске также развивает инициативу по созданию галереи "Беларусь-Германия". Информационные стенды с архивной информацией и иллюстрациями рассказывают о сходствах и различиях в вопросах религии, культуры и других аспектах народов двух стран. В будущем Ольга Штокман планирует пополнять свою экспозицию новыми архивными данными.

В начале XX века в Минске проживали более 2 тыс. человек немецкой национальности. Селились они в районе под названием Немецкая слобода, состоящем из Лютеранской, Малой Лютеранской и Немецкой улиц, которые были переименованы в улицы Волоха, Клары Цеткин и Розы Люксембург. В основном немцы были лютеранского вероисповедания.-0-