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29 ноября 2019, 11:52

В Минске открылось новое здание прокуратуры и подразделений УВД Фрунзенского района

Во время торжественного открытия здания
Во время торжественного открытия здания

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылось новое здание прокуратуры и ряда подразделений УВД администрации Фрунзенского района: городской отдел милиции №3, отдел Госавтоинспекции, уголовно-исполнительная инспекция, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный прокурор Александр Конюк
Генеральный прокурор Александр Конюк

Во время торжественного открытия здания
Во время торжественного открытия здания

Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев
Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев

Во время посещения нового здания прокуратуры и подразделений УВД Фрунзенского района
Во время посещения нового здания прокуратуры и подразделений УВД Фрунзенского района

Символические ключи от нового здания вручены прокурору Фрунзенского района Александру Беспалому и начальнику УВД администрации Фрунзенского района Александру Полулеху.

Здание строилось около года силами СПМК-81 и разместилось по адресу: улица Д.Сердича, 12. Это трехэтажное здание, которое имеет несколько отдельных входов - в прокуратуру и структурные подразделения районного управления внутренних дел. Прокуратура Фрунзенского района Минска до переезда длительное время располагалась на одних площадях с прокуратурой Минской области и Центрального района по улице Щедрина, 1. Подразделения управления внутренних дел администрации Фрунзенского района базировались в различных зданиях.

Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков
Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков

Как отметил генеральный прокурор Александр Конюк, сегодняшнее событие - большой праздник для прокуратуры района. "Его значимость трудно переоценить. Благодаря руководству страны и города процесс улучшения материально-технической базы прокуратуры приобрел постоянный характер. Буквально недавно мы открывали здание прокуратуры Первомайского района, а сегодня уже Фрунзенского. Руководство города готовит нам еще один подарок: в новом году откроется здание прокуратуры Заводского района", - сказал он. Знаменательно, что открытие нового здания прокуратуры состоялось в преддверии профессионального праздника - Дня юриста.

Фрунзенский район является самым крупным в Минске. На его территории проживают более 462 тыс. человек. Ежегодно сотни минчан обращаются со своими проблемами в прокуратуру и отделы, инспекции районного управления внутренних дел. Для комфорта посетителей в новом здании прокуратуры имеется отдельное помещение для приема граждан, а также все условия для посещения людьми с ограниченными возможностями. "Все сделано для граждан района, чтобы они могли прийти к нам за необходимой помощью", - добавил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.-0-

Фото Андрея Покумейко

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