В Минске открылось новое здание прокуратуры и подразделений УВД Фрунзенского района

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылось новое здание прокуратуры и ряда подразделений УВД администрации Фрунзенского района: городской отдел милиции №3, отдел Госавтоинспекции, уголовно-исполнительная инспекция, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный прокурор Александр Конюк

Во время торжественного открытия здания

Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев

Во время посещения нового здания прокуратуры и подразделений УВД Фрунзенского района

Символические ключи от нового здания вручены прокурору Фрунзенского района Александру Беспалому и начальнику УВД администрации Фрунзенского района Александру Полулеху.

Здание строилось около года силами СПМК-81 и разместилось по адресу: улица Д.Сердича, 12. Это трехэтажное здание, которое имеет несколько отдельных входов - в прокуратуру и структурные подразделения районного управления внутренних дел. Прокуратура Фрунзенского района Минска до переезда длительное время располагалась на одних площадях с прокуратурой Минской области и Центрального района по улице Щедрина, 1. Подразделения управления внутренних дел администрации Фрунзенского района базировались в различных зданиях.

Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков

Как отметил генеральный прокурор Александр Конюк, сегодняшнее событие - большой праздник для прокуратуры района. "Его значимость трудно переоценить. Благодаря руководству страны и города процесс улучшения материально-технической базы прокуратуры приобрел постоянный характер. Буквально недавно мы открывали здание прокуратуры Первомайского района, а сегодня уже Фрунзенского. Руководство города готовит нам еще один подарок: в новом году откроется здание прокуратуры Заводского района", - сказал он. Знаменательно, что открытие нового здания прокуратуры состоялось в преддверии профессионального праздника - Дня юриста.

Фрунзенский район является самым крупным в Минске. На его территории проживают более 462 тыс. человек. Ежегодно сотни минчан обращаются со своими проблемами в прокуратуру и отделы, инспекции районного управления внутренних дел. Для комфорта посетителей в новом здании прокуратуры имеется отдельное помещение для приема граждан, а также все условия для посещения людьми с ограниченными возможностями. "Все сделано для граждан района, чтобы они могли прийти к нам за необходимой помощью", - добавил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.-0-

Фото Андрея Покумейко