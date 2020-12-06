В Минске открыты все станции метро

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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции метро в Минске открыты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного метрополитена.
"В 12.15 все станции открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сообщает пресс-служба.
Сегодня днем закрывали станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Кроме того, на вход и выход был закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости).-0-