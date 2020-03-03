В Минске открывается балетный класс для людей с инвалидностью

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный балетный класс для людей с инвалидностью откроется сегодня в частной школе Ballet Studio в Минске, сообщили БЕЛТА в Большом театре Беларуси.

Эта школа балета готова не только разрабатывать специальные уроки для людей с инвалидностью, но и делать это бесплатно. Проект реализуется в партнерстве с Большим театром Беларуси и Фондом Рудольфа Нуреева при поддержке и активном участии Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. В открытии класса примут участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и посол фонда Рудольфа Нуреева премьер Казанского балета Олег Ивенко.

На сцене Большого театра Беларуси 4 марта состоится балет "Дон Кихот", где Олег Ивенко исполнит партию Базиля. Перед спектаклем зрители увидят специальный видеоролик, а также смогут бесплатно попробовать продукцию "Инклюзивного баристы".

Мероприятия приурочены к Международному дню борьбы с дискриминацией, который ежегодно с 2014 года под эгидой ЮНЭЙДС (Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу) отмечается во всем мире 1 марта. Этот памятный день по своей природе является всеобщим. Он не ограничивается сферами ВИЧ-инфекции или охраны здоровья и позволяет обратить внимание на проблемы, связанные с дискриминацией по полу, расе, возрасту, наличию инвалидности.-0-