В Минске открывается сезон летних кафе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. летних кафе будут работать в Минске в этом сезоне, первые такие объекты на центральных проспектах и улицах уже приглашают минчан и гостей столицы, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка.
"Летние веранды позволяют рестораторам привлечь дополнительное количество клиентов, обеспечивая им комфортное времяпрепровождение на воздухе. Это современные объекты от магазинов, ресторанов, кафе и баров. В основном они располагаются на проспектах Независимости, Победителей, Партизанском, Дзержинского, по улицам Ташкентская, Жилуновича, Немига, К.Маркса, Кирова, Притыцкого", - рассказали в ведомстве.
Сезонные кафе откроются и на других магистралях, прилегающих к основным, а также в микрорайонах столицы. Торговые объекты установлены с использованием сборно-разборных конструкций, зонтов, декоративных прозрачных ограждений, настилов, осветительных и обогревательных приборов, вертикального озеленения и цветочниц.
Летние кафе предлагают посетителям широкий выбор блюд разнообразных кухонь мира, ассортимент мороженого, кваса, прохладительных напитков, десертов, кондитерских изделий.-0-
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