30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отмечается пониженное атмосферное давление, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По данным нашей метеостанции, в настоящий момент атмосферное давление в белорусской столице составляет 718 мм ртутного столба. Это на 25 мм ниже климатической нормы. Однако это не является рекордно низким показателем по сравнению с аналогичной датой прошлых лет", - рассказали синоптики.

Согласно прогнозу Белгидромета, сегодня на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по северу страны - сильный снег. Местами ожидается метель. Ночью по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, в отдельных районах будет слабый гололед. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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