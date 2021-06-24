В Минске отмечается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - ГУВД

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особую тревогу вызывает вовлеченность несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в Минске наблюдается негативная тенденция, связанная с ростом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. По итогам пяти месяцев этого года окончены расследования и направлены в суд 17 уголовных дел в отношении 15 несовершеннолетних, 12 из которых связаны со сбытом наркотиков. За аналогичный период 2020 года таких преступлений было семь и только два преступления, связанные со сбытом наркотических веществ", - рассказал Александр Купченя.

По его словам, прогнозируется дальнейший рост указанной категории преступлений. "Так как в производстве на сегодня находится 11 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 12 участников преступлений были учащимися учреждений среднего специального образования, двое - студентами высших учебных заведений и один - средней общеобразовательной школы. Подавляющее большинство преступлений совершено детьми, достигшими шестнадцатилетнего возраста, - это шесть участников, а также семнадцатилетнего - девять участников. Лишь три подростка из 15 ранее попадали в поле зрения сотрудников органов внутренних дел и привлекались к административной либо уголовной ответственности", - пояснил начальник управления.

По девяти уголовным делам уже приняты судебные решения, вынесены обвинительные приговоры. За сбыт наркотических средств семь несовершеннолетних приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет лишения свободы с отбытием наказания в воспитательной колонии. За хранение наркотических средств двое несовершеннолетних приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

"В связи с развитием IT-отрасли, а также слабой защищенностью в интернете подрастающего поколения, участились случаи, когда в мессенджерах и социальных сетях подросткам в личных сообщениях предлагают распространять наркотические средства. Наркодилеры предлагают работу с легальными стимулирующими веществами, такими как табачные смеси, заставляют поверить в отсутствие каких-либо рисков и полную конфиденциальность. При этом ими предпринимаются любые меры для создания иллюзии возможности быстро заработать денежные средства, оценивая при этом одну закладку в Br250-450, а заработок в месяц предлагают до Br9 тыс., - обратил внимание Александр Купченя. - Но реальность такова, что криминальная карьера закладчика быстротечна, некоторые попадаются уже в первый раз".

Начальник управления добавил, что в повседневной жизни по стечению обстоятельств человек может стать свидетелем совершения указанных преступлений. "В случае обнаружения тайника с запрещенными средствами или став свидетелем, как прячут закладку, ничего не трогайте на месте обнаружения тайника и ни в коем случае не берите находку в руки. Постарайтесь хорошо запомнить все, что видели, например, подозрительных людей и проезжающие машины, их номера. Затем нужно позвонить по телефону 102 и подробно об всем рассказать, при этом оставаясь на месте и ожидая приезда сотрудников милиции, чтобы указать точное расположение закладки", - заключил он.-0-