В Минске по итогам года прогнозируется сокращение числа сделок с новостройками на 30%

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по итогам 2018 года прогнозируется сокращение на 30% числа сделок на первичном рынке жилья по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.
"Начиная с мая в Минске наблюдается тенденция сокращения количества сделок с квартирами на первичном рынке. В октябре была совершена 51 сделка купли-продажи квартир в новостройках, что на 26% меньше, чем в сентябре. Можно предположить, что число сделок на первичном рынке по итогам года сократится на 30% по сравнению с 2016 и 2017 годами", - отметили в агентстве.
Доля сделок с новостройками в Минске в их общем объеме составила 5%, это в 2,5 раза меньше среднемесячной доли 2016 и 2017 годов, когда она не опускалась ниже 8%. Максимальное значение было отмечено в январе 2017 года (16%).
В денежном выражении объем сделок на первичном рынке жилья составил всего Br8,5 млн, что в 16 раз меньше, чем на вторичном (Br141 млн).
Первичный рынок - квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию.
Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-
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