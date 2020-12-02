В Минске подорожает проезд в общественном транспорте

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проезд в общественном транспорте подорожает на 10 копеек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Одна поездка в автобусах, которые работают в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется пассажирам в 75 копеек. В свою очередь, покупка талона у водителя будет стоить гражданам 80 копеек, а в автобусах-экспрессах - 90 и 95 копеек", - сообщает канал.

Жетон в метро обойдется в 80 копеек. А тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на одну копейку.

Решение Мингорисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

В последний раз проезд в общественном транспорте в столице дорожал в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.-0-

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