В Витебской области дорожает проезд в общественном транспорте

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с 3 декабря будут повышены тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Такое решение Витебского облисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении за одну поездку возрастет с Br0,60 до Br0,70. А предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах - с Br0,70 до Br0,80.

На одну копейку вырастут предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда. На обычных маршрутах новый размер тарифа - Br0,09, на скоростных - Br0,11, на экспрессных - Br0,12, на дополнительных рейсах - Br0,11.

Также изменится стоимость месячных проездных билетов. В Витебске проездной на месяц на автобус, троллейбус или трамвай можно будет приобрести за Br31,5, на два вида транспорта - за Br42,04, на три - за Br50,12. В Орше, Полоцке и Новополоцке проездной на один вид транспорта обойдется в Br30,67, других городах региона - в Br26,77.

Решение облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-