В Минске прорабатывается возможность присутствия доулы при родах в учреждении

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность присутствия помощника беременной женщины (доулы) на родах в медицинских учреждениях прорабатывается в Минске. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придем к тому, что разрешим такую форму сопровождения родов, как сопровождение их помощником - доулой. Мы сейчас это обсуждаем. Медики пока настроены скептично, но в России, например, это широко используется в крупных перинатальных центрах. И в следующем году, возможно, в одном из столичных медучреждений появится такая форма работы", - сказала Ирина Иконостасова.

Она уверена, что это поспособствует в том числе сокращению числа родов на дому, которые вызывают такое беспокойство у медиков. "Пусть лучше придут со своими помощниками в медучреждения, чем будут рисковать дома", - отметила Ирина Иконостасова. При родах на дому существует риск серьезного кровотечения (и кровопотери) у матери, развития асфиксии у ребенка, когда в течение 10 минут должны быть предприняты специализированные меры помощи (с участием педиатра-реаниматолога, детской медсестры и аппарата ИВЛ, все это есть в роддоме). К слову, в прошлом году в Минске зафиксировано 70 случаев родов на дому, в этом году пока около 30.

Доулы по основной профессии чаще всего акушерки, также психологи, массажистки. Такой помощник внимательно относится к женщине, заинтересован в ее максимальной поддержке. А если он имеет медицинское образование, это потенциально может помочь общению с работниками учреждения, ведь доула понимает, какие ее подопечной предстоят обследования и процедуры, какие препараты применяются и для чего.

"Мы можем включить в совместные курсы подготовки к родам женщины и ее супруга вариант такого же обучения в паре "женщина и ее помощник". На курсах в наших учреждениях мы с ними поработаем, проговорим какие-то моменты. Будет здорово скомбинировать наши услуги и возможности таких сторонних помощников, чтобы это было во благо женщины", - заключила Ирина Иконостасова.-0-